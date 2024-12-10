В больницу Шатуры поступила новая видеоэндоскопическая система

В Шатурскую больницу поступила новая видеоэндоскопическая система. Новое современное оборудование позволит оказывать помощь пациентам на более высоком технологическом уровне. Оборудование уже используется для проведения колоноскопии и гастроскопии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Система оснащена гибкими эндоскопами, что значительно увеличивает возможности для проведения исследований, а камера и монитор высокой четкости позволяет видеть детализированное изображение. Это очень важно для выявления предраковых и онкологических заболеваний, хронических воспалительных заболеваний», — сказал врач-эндоскопист Салимбек Файзуллобеков.

Для максимизации эффектов эндоскопии кроме профессионализма и опыта врача необходимо соответствующее оборудование и аксессуары, одним из которых является видеоэндоскопическая стойка, которая была установлена в эндоскопическом кабинете.

Современные эндоскопические стойки можно отнести к незаменимому оборудованию, которое повышает эффективность лечения. Данная система японского производства Fujifilm, поставлена в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранения Подмосковья» на 2023–2027 годы.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.