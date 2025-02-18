В больницу Орехово-Зуева поступило новое оборудование

Для Орехово-Зуевской больницы закупили новое оборудование — гольмиевый лазер нового поколения. Лазер предназначен для оперативного лечения мочекаменной болезни. Возможности нового аппарата позволяют более точечно и эффективно дробить камни с различным химическим составом и разной степени плотности, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Новое оборудование позволит нашим врачам оперировать пациентов с мочекаменной болезнью по месту жительства, без маршрутизации в другие учреждения Подмосковья. Применение гольмиевого лазера значительно упрощает методику оперативного вмешательства, увеличивает скорость операции и расширяет спектр дробления камней. Дополнительные возможности врачи получают при лечении рака мочевого пузыря», — рассказал главврач больницы Максим Балясников.

Первые пациенты уже успешно прооперированы и выписаны домой под наблюдение врачей поликлиники.

Оборудование стоимостью более 7 млн рублей закуплено в Орехово-Зуевскую больницу по программе «Здравоохранение Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.