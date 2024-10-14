В больницу Мытищ поступила новая эндоскопическая стойка

Новая эндоскопическая стойка поступила в операционный блок Мытищинской больницы. Новое оборудование было приобретено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Буквально за короткое время мы уже провели 20 лапароскопических операций нашим маленьким пациентам. Благодаря высокотехнологичному оборудованию даже аппендэктомии проводим через небольшие разрезы. Это уменьшает риск кровопотери и осложнений после хирургического вмешательства. Кроме того, это реабилитация пациентов проходит быстро и легко. Очень рады, что теперь в арсенале наших детских хирургов есть такое оборудование, которое незаменимо и при серьезных сложных операциях», — отметил заведующий детским травматологическим отделением Владислав Смирнов.

Это не последние поставки оборудования, в том числе тяжелого, в Мытищинскую больницу в этом году. Один портативный современный аппарат ультразвуковой диагностики премиум класса и два экспертного уровня поступили в реанимационные отделения Мытищинской больницы месяц назад.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.