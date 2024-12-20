В больницу Лобни поступило новое оборудование

Внедрение нового ультразвукового аппарата в приемном отделении значительно повысит качество и доступность медицинских услуг.

«УЗИ — диагностика на уровне приемного отделения, значительно ускоряет время постановки диагноза больному и его дальнейшую маршрутизацию в отделение. При острых хирургических патологиях, выявленных с помощью УЗИ — диагностики, больные незамедлительно поднимаются в операционную, где им проводят экстренные операции в круглосуточном режиме», — сказал заведующий приемным отделением Дмитрий Смирнов.

Метод УЗИ-диагностики широко распространен, так как он безвреден, не имеет противопоказаний и достаточно информативен для диагностики различных заболеваний. Датчики позволяют проводить исследования в разных областях — это гинекология, хирургия, терапия и другие отрасли медицины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.