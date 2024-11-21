В больницу Люберец пришли работать 20 педиатров в 2024 году

С начала текущего года на работу в детские поликлиники Люберецкой областной больницы пришли работать 20 педиатров. Сейчас в Люберецкой областной больнице трудится 55 педиатров, сообщила пресс-служба администрации горокруга.

«Мы приняли на работу в отделение в Красково сразу трех педиатров. В прошлом году там образовалась проблема, потому что многие доктора поступили в ординатуру, чтобы учиться дальше. Полностью укомплектовали новую поликлинику в ЖК «Зенино». Также новые педиатры устроились в поликлиники в поселках Октябрьский и Томилино. Несколько врачей в централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому и сейчас новые доктора устраиваются в дошкольные учреждения», — отметила заместитель главного врача ЛОБ Елена Позднякова.

Одна из новых педиатров — выпускница Брянского медуниверситета Анастасия Мироненко. Она решила приехать в Подмосковье, когда узнала, какие интересные программы в регионе для молодых врачей.

«Молодым специалистам помогают найти работу и оплатить съем жилья — это ежемесячная компенсация в 20 тысяч рублей. Кроме того, работает программа «Наставничество». В коллективе мне всегда помогут, если есть какие-то вопросы, подскажут в трудных моментах», — подчеркнула Мироненко.

Вакансии для устройства на работу в детских поликлиниках есть, потому что молодые доктора уходят учиться, становятся мамами. Кроме того, ежегодно в Люберцах открываются новые медучреждения, поэтому врачи, медсестры и фельдшеры всегда востребованы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.