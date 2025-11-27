В больницу Королева поступило 16 прикроватных мониторов

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Королевская больница ежегодно пополняется современным оборудованием. В этом году в учреждение поступило 16 переносных прикроватных мониторов МПР6-03 «Тритон». Из них 10 единиц были установлены в отделении гематологии, а 6 переданы в Костинское отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мониторы предназначены для комплексного контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов. Они позволяют проводить электрокардиографию, пульсоксиметрию и термометрию, а также осуществлять неинвазивное измерение артериального давления. Важной особенностью оборудования является возможность автоматического внеочередного измерения давления и использование импедансного метода для контроля дыхательных параметров.

В 2024 году в поликлинике микрорайона Первомайский был введен в эксплуатацию цифровой рентген-аппарат. В филиал «Юбилейный» поступили рентген-аппарат и маммограф, а для операционного отделения больницы была приобретена С-дуга. Кроме того, для операционной сосудистого центра был поставлен ангиограф, а в детскую поликлинику филиала Костинский поступил цифровой рентген-аппарат.

Все это позволит повысить качество медицинского обслуживания и обеспечить более эффективное лечение пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последний год в Подмосковье детская смертность снизилась на 25-26%.

«Мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает вот такой результат», — сказал Воробьев.