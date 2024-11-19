В больницу Егорьевска поступило новое офтальмологическое оборудование

В Егорьевскую больницу по программе губернатора региона «Здравоохранение Подмосковья на 2024 год» продолжает поступать современное медицинское оборудование. На этот раз офтальмологи поликлиники № 1 получили новый офтальмологический автоматический рефрактометр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы очень рады, что у нас появился новый автоматический офтальмологический рефрактометр. Высокое качество аппаратов позволяет более точно поставить диагноз и оптимизировать работу врачей. Новое оборудование также поможет сократить время предоставления диагностических услуг в поликлиническом отделении, что очень важно в обеспечении доступности первичного звена здравоохранения для пациентов», — сказал заведующий поликлиники № 1, врач-офтальмолог Павел Владимирович Малый.

Авторефрактометрия позволяет оценить особенности преломления световых лучей в оптической системе глаза. Инфракрасные лучи проходят через зрачок, преломляются, отражаются от сетчатки и улавливаются специальными датчиками. Компьютер рассчитывает способность глаза преломлять свет. На основании полученных результатов врач может выписать рецепт на контактные линзы или очки.

Ранее в стационар Егорьевской больницы поступили хирургические комплексы для проведения гинекологических и урологических операций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.