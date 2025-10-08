Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 17:20

В больницу Долгопрудного поступило оборудование для лечения сердца и сосудов

Жители Долгопрудного теперь могут получать еще более эффективные диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний. В отделение эндоваскулярной хирургии городской больницы поступил новый аппарат оптической когерентной томографии (ОКТ) с функцией фракционного резерва кровотока (ФРК). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Метод ОКТ позволяет в мельчайших подробностях увидеть внутренний просвет артерии, определить тактику лечения и наблюдать при этом детали происходящих манипуляций.

А методика ФРК позволяет оценить качество кровоснабжения миокарда, определить значимость стеноза коронарной артерии.

Новый аппарат расширяет возможности для лечения пациентов с острым коронарным синдромом и хронической ишемической болезнью сердца.

Таким образом, жители Долгопрудного теперь могут получать еще более качественную, современную и, что главное, эффективную медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Новое дорогостоящее оборудование было закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.