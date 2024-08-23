В больнице Зарайска началась вакцинация от гриппа

В Зарайскую больницу поступили вакцины «Ультрикс квадри», «Совигрипп» и «Флю-М». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Грипп — это вирусное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения и даже привести к смерти. Особенно уязвимы перед ним пожилые люди, дети и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Однако вакцинация — это самый эффективный способ защиты от гриппа. Она помогает организму выработать антитела, которые будут бороться с вирусом.

«Грипп может вызывать такие серьезные осложнения, как пневмония, бронхит, миокардит, и тд. Вакцинация помогает снизить риск этих осложнений и смертности», — говорит заведующая терапевтическим отделением поликлиники Светлана Носикова.

Сделать прививку от гриппа можно во взрослой поликлинике, амбулаториях Зарайской больницы или в детской поликлинике после осмотра терапевта или педиатра. Процедура займет всего несколько минут, но защита будет действовать в течение всего сезона грипп.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.