В больнице Солнечногорска назначили нового участкового терапевта

В Центральной поликлинике округа Солнечногорск на должность участкового терапевта вступила Анастасия Тюрякова. Уроженка Солнечногорска с детства мечтала стать врачом и, после успешного завершения обучения в Смоленском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело» в 2024 году, вернулась в родной город. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этапе обучения Анастасия набиралась практического опыта, работая в приемном отделении Солнечногорской больницы и на скорой помощи в Смоленске.

«Узкие специалисты занимаются чем-то одним, а терапия охватывает более широкий пласт знаний, где нужно постоянно повышать квалификацию, учиться. После учебы я хотела вернуться в свой родной город и работать именно здесь. В обновленной поликлинике очень комфортно работать: у меня прекрасный кабинет, оборудование, замечательная заведующая и коллектив», — поделилась Анастасия Тюрякова.

В будущем доктор планирует окончить ординатуру по терапии, что позволит ей углубить свои знания и навыки в этой области. Анастасия стремится стать высококвалифицированным специалистом, способным справляться с комплексными медицинскими случаями и обеспечивать пациентам наилучшее лечение.

«Мы очень рады, что Анастасия вернулась в наш город. Уверена, что она станет ценным кадром медицинской команды и продемонстрирует свой профессионализм», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

За время работы Анастасия зарекомендовала себя как ответственный и внимательный специалист. Она ведет прием на 18 и 7 участках, ежедневно принимая от 30 до 35 пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.