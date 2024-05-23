В больнице Шатуры организован ящик доверия

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В рамках приоритетного проекта министерства здравоохранения Московской области «Повышение эффективности кадровых служб» в приемном отделении Шатурской больницы организован ящик доверия. Каждый из персонала, кому небезразлична судьба больницы, может сообщить важную информацию, сообщается на сайте администрации горокруга.

Оперативное совещание провела специалист министерства здравоохранения Московской области Мария Федотова. Был представлен кодекс этики и делового поведения работников государственной системы здравоохранения Московской области. Председатель профсоюзного комитета Елена Батурина рассказала о важности данного мероприятия.

«Корпоративная культура — это наш общий дух, ценности, личная и профессиональная ответственность перед нашими пациентами. Все поступившие сигналы будут изучаться, в том числе — анонимные», — сказал главный врач Игорь Цой.

Корпоративная культура создает благоприятную атмосферу в работе больницы, что непосредственно отражается на качестве медицинской помощи и благополучии пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.