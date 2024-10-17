В больнице Шаховской назначена новая заведующая поликлиникой

В Шаховской центральной больнице кадровые перемены. Главный врач учреждения Алексей Дегтярев назначил заведующую поликлиническим отделением. Ею стала молодой, но уже опытный врач Дарья Хрусталева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Врач-терапевт, заведующая кабинетом функциональной диагностики Дарья Хрусталева имеет стаж работы в Шаховской больнице более 8 лет. Окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тверской государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации в 2016 году. Имеет повышение квалификации по специальности лечебное дело, терапия и функциональная диагностика.

«В настоящее время в нашей больнице сохраняется небольшой кадровый дефицит. Моя первоочередная задача — привлечь кадры. Для этого руководящий состав больницы использует компенсацию аренды квартир и предоставление муниципального жилья, приоритетное зачисление детей в школы и детские сады, компенсацию оплаты ЖКУ, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», губернаторские доплаты, различные профессиональные премии. Восполнение нехватки кадров позволит нам улучшить качество оказания медицинской помощи нашим землякам», — сказал Дегтярев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.