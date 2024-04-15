В больнице Сергиева Посада возросло число случаев раннего выявления онкологии

За первый квартал 2024 года в ходе обследований врачи своевременно выявили онкологию у 26 пациентов Сергиева Посада, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Профилактический осмотр — даже его первый этап — способен выявить многие патологии, в том числе и такие серьезные как онкология. За три последних месяца чаще выявлялась онкология молочной железы, предстательной железы, а также рак кожи. Пациенты перенаправляются к врачам-онкологам, а далее — в профильные онко-центры», — рассказал заведующий центром амбулаторной онкологической помощи Сергиево-Посадской больницы Владислав Бодарев.

По словам специалиста, диспансеризация часто позволяет обнаружить патологию на ранних стадиях. «Чем скорее пациент получит лечение, тем выше шанс сохранить качество жизни. Онкология сегодня успешно лечится, главное — выявить ее вовремя», — сказал Бодарев.

Консультация врача-онколога при подозрении на злокачественное новообразование проводится в срок не позднее трех рабочих дней с даты выдачи направления. Диспансеризация — важная часть профилактики различных заболеваний и выявление хронических патологий. После прохождения первого этапа обследования пациент направляется на второй, который, при необходимости, будет включать консультации узких специалистов. Так как диспансеризация подразумевает сдачу анализов, желательно обращаться в медучреждение в утренние часы. Диспансеризация проводится раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а далее — ежегодно. Если возраст не соответствуют условиям, проведут профилактический осмотр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.