В больнице Сергиева Посада открыли обновленный пищеблок

Это здание — поистине «сердце» больницы, ведь оно призвано обеспечивать до 800 завтраков, обедов и ужинов ежедневно. Ровно год назад подрядчик, ответственный за питание организации, был вынужден перенести приготовление пищи в стационар поликлиники в Краснозаводске.

Сегодня глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и представитель компании, которая готовит еду для пациентов, торжественно перерезали красную ленту. Гостей встречали с хлебом-солью, по народному обычаю. Сотрудники пищеблока с гордостью провели гостей по обновленным помещениям.

«У нас два этажа: на первом — зоны хранения, на втором — цеха, где готовим еду. В нашем распоряжении современное оборудование — мясорубки, котлы на 250 литров, а также жарочные шкафы. Питание у нас лечебное, разрабатывается в строгом соответствии с рекомендациями для каждого пациента», — рассказала сотрудница подразделения.

На все блюда есть технологические карты. Жарочные шкафы позволяют готовить как на пару, так и запекать, что обеспечивает диетическое питание для пациентов. Оксана Ероханова отметила основной плюс: теперь контролировать подрядчика станет проще, а значит, качество питания будет значительно выше.

«Здесь созданы все условия: соблюдены все санитарные нормы, все устроено удобно для сотрудников. И важно, что прийти сюда главный врач сможет в любой момент. Это обязывает подрядную организацию к собранности и повышенной ответственности», — подчеркнула глава Сергиево-Посадского городского округа.

Сам главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев поблагодарил Оксану Ероханову и депутатский корпус за повышенное внимание к ходу работ по реконструкции пищеблока.

«Сообща нам удалось довести дело до конца. Были трудности, но совместными усилиями мы сумели переломить ситуацию. Сегодня мы открываем пищеблок, что является действительно важным событием», — резюмировал главный врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.