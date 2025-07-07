В больнице Сергиева Посада открыли кабинет боли

Если человек испытывает боль на протяжении более трех месяцев, ему необходимо обратиться за лечением в кабинет боли, который 7 июля начал работать в районной поликлинике Сергиево-Посадской больницы. Возглавил его врач лечебной физкультуры Егор Сахаров. Записаться на прием можно только по системе «врач-врач», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для начала пациенту необходимо обратиться к терапевту, чтобы он назначил необходимые исследования, которые помогут определить, не вызвана ли боль хроническими заболеваниями, травмами или физиологическими нарушениями. В разгар дачного сезона такая медицинская помощь крайне востребована.

В кабинете боли Сергиево-Посадской больницы невролог и психолог помогут не только разобраться в причинах хронической боли, но и дадут рекомендации по физической активности, а при необходимости назначат медикаментозную терапию.

«Те, кто считают, что все болезни от нервов, правы только отчасти. Неспецифическая хроническая боль может как возникать на фоне депрессии, так и вызывать ее. Такая боль требует комплексного подхода к лечению: физическая активность, психологическая помощь и медикаментозная терапия», — сказал врач лечебной физкультуры Егор Сахаров.

По данным ВОЗ, хроническими болевыми синдромами страдает каждый пятый житель планеты. Около трети работающих из-за этого меняют место работы, а в 50% случаев люди испытывают сложности в ведении домашнего хозяйства. Часто хронические боли могут сопровождаться депрессией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.