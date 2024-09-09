В больнице Серебряных Прудов проходит неделя сокращения потребления алкоголя

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В ГБУЗ Московской области «Серебряно-Прудская больница» с 9 по 15 сентября проходит неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости (в честь дня трезвости 11 сентября и Всемирного дня безопасности пациента 17 сентября), сообщает пресс-служба администрации округа.

Потребление алкоголя является причиной высокой смертности, заболеваемости, преступности, травматизма, ДТП и бытового насилия.

Более тяжелыми последствиями потребление алкоголя характеризуется в сельской местности. Крайне необходимо продолжать и усиливать антиалкогольную политику.

Частыми причинами начала систематического употребления алкоголя являются нестабильное психоэмоциональное состояние, депрессивное настроение, повышенная тревожность.

Не находиться длительное время в подобных состояниях помогают регулярные умеренные физические нагрузки, наличие хобби, ограничение потребления негативной информации в интернете и СМИ, планирование дня, а также и обращение за помощью к специалисту.

В России существуют региональные и муниципальные службы и фонды оказания психологической помощи взрослым и детям, оказавшимся в затруднительных ситуациях, в том числе бесплатно, анонимно, онлайн.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.