В больнице Щелкова состоится день открытых дверей 16 ноября

В неделю борьбы с сахарным диабетом в Щелковской больнице пройдет день открытых дверей. 16 ноября заведующая эндокринологическим центром, врач-кардиолог Марина Печеная будет принимать жителей с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (496) 255-40-25.

В рамках для открытых дверей врач проведет осмотр нижних конечностей на определение чувствительности, проверит сахар крови по глюкометру, при необходимости направит на сдачу гликированного гемоглобина. Также для посетителей проведут школу сахарного диабета.

«Борьба с диабетом должна начаться с визита к эндокринологу. Вместе с врачом вы должны выработать план действий, который поможет вам избежать или контролировать заболевание. Этот план может включать медикаментозное лечение, а также изменение в образе жизни», — рассказывает заведующая поликлиники Анжелика Веселова.

Место проведения: Московская область, ул. Московская, д. 7, к. 1, взрослая поликлиника им. Гольца, кабинет № 302.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.