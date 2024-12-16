В больнице Реутова появился аппарат для стресс-тестирования

На базе Реутовской клинической больницы начал свою работу аппарат стресс-эхо. Главный врач больницы, Александр Алексеев рассказал, что министерство здравоохранения Московской области закупило такие аппараты для 11 медицинских учреждений региона, включая больницу Реутова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам заведующей отделения функциональной и ультразвуковой диагностики Рены Тураевой, на аппарате обучены работать два врача Реутовской клинической больницы. Обучение проходило полгода.

«Месяц аппарат работает в нашем отделении, с тех пор на нем провели обследование более 30 пациентам, как амбулаторным, так и стационарным», — отметила Тураева.

Кардиологическая стресс система — это лежачий велоэргометр. Аппарат позволяет провести обследование пациента в комфортном для него положении — лежа. Кроме этого врач может подобрать индивидуально под каждого пациента угол наклона платформы и высоту сидения. Система позволяет проводить одновременно сразу несколько видов обследований: контроль за артериальным давлением, электрокардиографические исследование, ультразвуковое исследование сердца.

Пациент при этом находится в движении и крутит педали велоэргометра. В процессе увеличения нагрузки регистрируется электрокардиограмма и проводится эхокардиография — ультразвуковое исследование сердца. Так врачи могут определить резервные способности сердца, с какой физической нагрузкой может справиться человек и в какие сроки пациенту необходимо то или иное лечение.

Аппарат показывает, как работает сердце человека во время умеренной физической нагрузки. Обычное обследование может не показать отклонений в работе сердечно-сосудистой системы человека, во время же нагрузки врач с помощью аппарата видит риски ишемической болезни сердца у пациента.

Исследование на новом аппарате доступно жителям по полису ОМС по направлению лечащего врача.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.