В больнице Пушкина лечить людей помогает техника с искусственным интеллектом

Ультразвуковая диагностика Пушкинской больницы усилилась новым оборудованием. В том числе, с искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За последние полгода семь новых аппаратов УЗИ поступило в Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова В. Н. Оборудование приобретено в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», на эти цели из регионального бюджета выделено порядка 47 млн рублей.

«В конце лета в отделение ультразвуковой диагностики поступили два аппарата экспертного класса Samsung V6 — они работают в стационаре № 1 в Пушкино и на сегодняшний день являются лучшими в округе. Наборы датчиков, которые идут с ними в комплекте, позволяют проводить исследования очень широкого спектра — исследования сосудов, мягких тканей, щитовидной железы, молочных желез, мышц, нервов, суставов, внутренних органов, сердца, органов малого таза у женщин и предстательной железы у мужчин», — сказала заведующая отделением ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Галина Кузнецова.

Плюс эти аппараты оснащены дополнительными функциями: они способны производить эластографию — оценку упругости тканей внутренних органов, что позволяет более достоверно диагностировать наличие образования. В частности, эластографию щитовидной, предстательной, молочных желез. Стеатометрию и эластографию печени и оценку гепаторенального индекса, что позволяет определить количествожировой ткани в клетках печени. Самое интересное и необычное — аппараты оснащены функцией искусственного интеллекта.

«Он применяется на этапе добиопсийной диагностики образований щитовидной и молочных желез, помогает доктору более точно определить принадлежность узла, доброкачественный или злокачественный. Но при этом не стоит забывать, что 100% диагностировать образования на предмет злокачественности может только биопсия, а эластография и программы искусственного интеллекта лишь помогают более достоверно, качественно и быстро диагностировать образование», — уточняет Галина Александровна.

Еще два УЗИ-аппарата Samsung HS 40 с набором стандартных и один с набором педиатрических датчиков поступили в отделения гинекологии, ультразвуковой диагностики стационара в Пушкино, отделение функциональной диагностики стационара в Ивантеевке. Аппараты так же поддерживают функцию эластографии молочной, щитовидной, предстательных желез.

Портативный аппарат Samsung EVO 70 с набором датчиков поступил во взрослое инфекционное отделение стационара в Пушкине. И хирургическое отделение № 1 получило портативный аппарат УЗИ для использования непосредственно при оперативных вмешательствах. Этот аппарат экспертного класса оснащен специализированным интраоперационным датчиком для выявления патологии органов во время операции. Плюс полный набор датчиков для диагностического поиска и выполнения минимально инвазивных вмешательств, включая дренирование и пункционную биопсию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.