В больнице округа Пушкинский объявили старт вакцинации от гриппа

В поликлиники округа Пушкинский поступила детская вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри», в состав которой входят антигены вируса гриппа А и В. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения наблюдается глубокое поражение слизистой оболочки дыхательных путей, открывается возможности для проникновения в нее бактерий. Кроме того, они обладают способностью видоизменяться: практически ежегодно появляются все новые варианты вирусов.

Чтобы избежать возможных осложнений, вакцинацию проводят не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости.

«Я всегда делаю прививки. Считаю, что мы обязаны заботиться о своем организме. Тем более, что мы с вами находимся в социуме, вокруг много людей. Поэтому, чтобы не заразиться каким-либо вирусом или не передать его другому, — нужно сделать вакцину. Это мое мнение и никто меня в этом не переубедит», — поделилась жительница округа Пушкинский Мария Александрова.

Сделать прививку детям можно во всех поликлиниках и амбулаториях Пушкинской больницы.

В скором времени ожидается поступление и взрослой вакцины.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.