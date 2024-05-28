В больнице Мытищ прошла конференция, посвященная электронному документообороту

На базе поликлиники № 1 Мытищинской больницы прошла первая конференция на тему: «Эффективное внедрение электронного документооборота». В обучающем семинаре приняли участие представители 11 медицинских организаций Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это IT-специалисты, медицинские работники пунктов забора крови и кабинетов лучевой диагностики. Мытищинская больница входит в рабочую группу по внедрению проекта.

Сейчас в регионе более 500 поликлиник и амбулаторий уже работают в электронной системе, то есть не используя бумажные формы журналов. Основные направления: пункты забора крови, кабинеты лучевой диагностики и вакцинации, диспансеризации.

«Благодаря электронному документообороту работа стала более эффективной и автоматизированной. Видят изменения и пациенты. Все больше электронных документов поступают в электронную карту пациента и отображаются в личном кабинете на региональном и федеральном порталах Госуслуг. Не нужно лишний раз посещать поликлинику, чтобы получить результаты анализов или справку. Кроме того, врачи могут легко получать информацию о пациенте, просто открыв интегрированную электронную карту», — рассказал главный специалист по информационно-технологическому обеспечению ОМС и защите информационных систем Евгений Седов.

Участники встречи отметили положительные итоги конференции, увидели, как работает система на практике. Была получена положительная обратная связь от участников и организаторов проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.