В больнице Мытищ обсудили наставничество и развитие корпоративной культуры

В рамках видеоконференции с министерством здравоохранения региона в Мытищинской больнице обсудили программу наставничества и развития корпоративной культуры. Среди сотрудников был проведен анонимный опрос, результаты которого также обсудили в рамках ВКС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

В анкетировании приняли участие более 1 тыс. сотрудников — это врачи, медицинские сестры, санитарки и другие работники. Опрос состоял из вопросов по вовлеченности персонала, удовлетворенности условиями работы и заработной платой, возможности обратной связи и сотрудничества и других. Все это факторы, влияющие на настроения в коллективе. В целом, анкетирование показало вовлеченность сотрудников. Порядка 70% медиков заинтересованы в результате и развитии медицинского учреждения.

«Удовлетворенность в целом составляет почти 60%. Это неплохие результаты. Особенно по сравнению с теми данными, которые были выявлены в ходе опроса полтора года назад. А вот показатели лояльности, почти 75% — это хорошие цифры и превышают общероссийские. В Мытищинской больнице есть определенная положительная динамика, связанная с проведением тренингов и обучающих конференций, а также с личной заинтересованностью главного врача — создать здоровую атмосферу в коллективе с вектором на всеобщее развитие», — отметила старший преподаватель центра развития компетенций МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталья Кофф.

Один из вопросов — недостаточное информирование руководителями структурных подразделений своих сотрудников, считает главный врач Ольга Мисюкевич.

«В силу своей занятости не всегда заведующие поликлиниками или отделениями имеют возможность доносить информацию до своих коллег по изменениям, которые происходят в учреждении. Мы проводили и будем проводить встречи с нашими медиками, но немного изменим формат, чтобы охватить как можно больше тем и сотрудников. Будем поднимать самые разные вопросы — это и заработные платы, и привлечение кадров, и новое оборудование», — рассказала коллегам главный врач Ольга Мисюкевич.

В Мытищинской больнице на постоянной основе проходят анкетирования сотрудников, работают ресурсы для обратной связи с руководителями, а также традиционно проводятся встречи.

В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого — привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.