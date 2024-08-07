В больнице Лобни установили эндоскопическую стойку

В операционный блок стационара Лобненской больницы поступило новое оборудование — система эндоскопической визуализации с набором инструментов и принадлежностями для эндовидеохирургии (лапароскопии и гистероскопии), сообщает пресс-служба администрации горокруга Лобня.

Оборудование было приобрели взамен устаревшего в рамках национального проекта «Здравоохранение Подмосковья».

«Новое оборудование повысит качество медицинской помощи в нашей больнице. Операции с использованием видеоэндоскопического оборудования позволяют максимально точно визуализировать патологический процесс, минимизировать болевые ощущения после вмешательства и сократить сроки реабилитации и полного восстановления», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Шабанов.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на обеспечение доступности медицинской помощи. По ней закупается недостающее оборудование экспертного класса и обновляется старое. Программа рассчитана на четыре года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.