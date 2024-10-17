В больнице Лобни приступила к обязанностям новый врач

Евгения окончила «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» по специальности «Лечебное дело».

«В детстве я очень боялась врачей. Но, повзрослев, я поняла, что ничего страшного в этом нет, и врачи просто делают свою очень нужную и благородную работу — лечат людей, спасают им жизни и здоровье, помогают при несчастных случаях. Чем старше я становилась, тем больше мне нравилась работа врача и все то, что эту работу окружает. Мне захотелось помогать людям и, со временем, я решила, что обязательно пойду учиться на врача», — поделилась Евгения Кравченко.

Запись к врачу-терапевту доступна через сайт «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через кол-центр 122, инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.