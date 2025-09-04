сегодня в 19:53

В больнице Лобни открылись школы здоровья для пациентов с хроническими заболеваниями

В Лобненской больнице стартовал новый проект — «Школы здоровья для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями». Инициатива направлена на системную работу с факторами риска и профилактику осложнений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первыми открылись «Школа заболеваний кишечника» и «Школа здорового сустава». Они будут работать в поликлиниках на Заречной, 15 и 15Е. Стартовые занятия в них провели главный врач Виктория Тен и заместитель главного врача по АПП Татьяна Токарева.

Каждая школа включает 5 занятий в очном и заочном форматах. Пациенты получат персональные материалы и расширенные консультации специалистов.

«Участие в школах здоровья будет учитываться при распределении квот на лечение — это мотивация для пациентов активно заниматься своим здоровьем», — отметила главный врач больницы Виктория Тен.

Проект реализуется для пациентов, состоящих на диспансерном учете в Лобненской больнице.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.