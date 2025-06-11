В больнице Лобни назначили нового заведующего травмацентром

В Лобненской больнице приступил к работе новый заведующий травмацентром Сергей Соколов. Сергей Валентинович окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова. Он работал в Городской клинической больнице № 67 Москвы в отделении первой травмы, ортопедии, в ЦКБ РАН, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в Химкинской центральной клинической и Одинцовской областной больницах доктор заведовал отделениями травматологии и ортопедии.

«Больше всего в профессии мне нравится помогать людям. В травматологии результат работы врача виден очень быстро и это дает колоссальный заряд энергии», — поделился Сергей Валентинович.

В Лобне уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Так, в минувшем году здесь открылась новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Запись к врачу-травматологу доступна через сайт «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через колл-центр 122, инфомат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.