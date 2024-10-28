В больнице Каширы приступил к работе новый врач реаниматолог-анестезиолог

Врач реаниматолог-анестезиолог Азамат Зиеев родом из Таджикистана, но выбрал обучение в России по настоянию отца, окончив медицинский факультет Марийского государственного университета в Йошкар-Оле. Ординатуру он прошел в Татарстане, где на протяжении двух лет приобрел опыт и профессиональные навыки, сообщает пресс-служба администрации горокруга Кашира.

«Мой отец хотел стать врачом, но у него не получилось. Он стал учителем. И когда я учился в третьем классе, он мне сказал: ты будешь врачом. Это было желание моих родителей. А когда я сам стал врачом, когда начал работать, мне все понравилось. Когда пациенты говорят мне спасибо, это огромное счастье. Что люди благодарны, что люди выздоравливают», − делится Азамат Зиеев.

В Каширской больнице Азамата Зиеева приняли с теплотой. Коллеги помогли молодому реаниматологу освоиться и влиться в коллектив.

«Подбор специалистов для нас — не формальность, а ключевая задача. Мы ищем тех, кто не просто соответствует профессиональным требованиям, но и готов работать с душой, находить подход к каждому пациенту. Для нас важно, чтобы каждый новый сотрудник стремился к развитию и был частью команды, где ценится не только профессионализм, но и человеческое участие», − отметил главный врач Юрий Володин.

Для Азамата профессия врача стала не только делом жизни, но и его смыслом. Он считает, что именно возможность помогать людям делает эту профессию особенной, и каждый день старается приносить пользу своим пациентам и совершенствоваться как специалист.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.