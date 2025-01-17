В больнице Каширы 18 января пройдет единый день диспансеризации

На базе взрослой поликлиники в Кашире-1 18 января с 8:00 до 13:00 пройдет «Единый день диспансеризации». Это отличная возможность позаботиться о своем здоровье и пройти все необходимые обследования. Мероприятие состоится по адресу: г. Кашира, ул. Генерала Белова, дом № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Диспансеризацию проходят 1 раз в 3 года — для граждан от 18 до 39 лет включительно. Ежегодно — для граждан 40 лет и старше.

Обследование включает: анкетирование для выявления факторов риска, измерение роста, веса и артериального давления, измерение внутриглазного давления, анализы крови (клинический, уровень холестерина и глюкозы), флюорографию легких, электрокардиографию, маммографию для женщин, анализ ПСА (для мужчин по возрасту), цитологическое исследование мазка с шейки матки для женщин до 69 лет, прием врача-терапевта для анализа результатов, жители старше 18 лет могут ежегодно проходить профилактические медицинские осмотры.

Они включают: анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, анализы крови (клинический, холестерин, глюкоза), флюорографию (1 раз в 2 года).

ЭКГ (по возрасту), прием терапевта.

«Диспансеризация — это возможность на ранней стадии выявить заболевания, которые не всегда проявляют себя симптомами. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология — все это можно предупредить, если вовремя заняться своим здоровьем. Мы приглашаем всех жителей Каширы посетить поликлинику 18 января и пройти обследования. Это займет всего несколько часов, но может значительно улучшить качество жизни», — отметил заместитель главного врача Игорь Наумов.

Регулярное обследование помогает не только сохранить здоровье, но и снизить риски развития серьезных заболеваний. Пройдя диспансеризацию, можно получить полное представление о своем состоянии и при необходимости вовремя начать лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.