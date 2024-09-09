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В больнице Истры прошла тренировка по эвакуации пациентов и персонала

В стационаре Истринской больницы прошла тренировка по эвакуации пациентов и персонала в случае возникновения пожара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, персонал медучреждения присоединился к общеобластной тренировке по отработке действий в случае возникновения ЧП.

По легенде, «возгорание» возникло в гинекологическом отделении на 1 этаже. Сработала пожарная сигнализация, включилось световое и звуковое оповещение.

Медицинский персонал оперативно начал эвакуацию больных по нескольким лестницам. К прибытию пожарного расчета медперсонал и пациенты были уже на улице.

Пожарные провели боевое развертывание и подали рукава к очагу возгорания. Оставшуюся в гинекологическом отделении сотрудницу тоже спасли.

Тренировочные эвакуации и инструктаж персонала по правилам пожарной безопасности в Истринской клинической больнице проходят, как и положено, раз в квартал. От подготовленности сотрудников, правильности их действий при пожаре зависят жизни пациентов и самих медработников.

На тренировке были отработаны все этапы эвакуации.

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