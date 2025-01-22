В больнице Электростали прошла диспансеризация

В Электростальской больнице состоялась диспансеризация, в рамках которой обследование прошли более тридцати человек. Данный медицинский проект направлен на раннее выявление заболеваний и улучшение общего состояния здоровья населения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый пациент получил рекомендации: от изменения образа жизни и питания до назначения дополнительных исследований и наблюдения у специалистов. Врачи также напомнили о необходимости регулярных профилактических осмотров, так как многие из выявленных заболеваний могут быть асимптомными на ранних стадиях, но при этом требовать внимательного лечения.

Сейчас врачи отмечают заинтересованность пациентов в регулярной проверке своего здоровья. Заместитель главного врача по поликлинической работе Наталья Сапронова отметила, что диспансеризация — это возможность для каждого человека вовремя заметить потенциальные проблемы со здоровьем и принять необходимые меры. Профилактика и регулярное медицинское обследование поможет избежать более серьезных проблем в будущем.

Также врач отметила, что в поликлинике продолжается работа по улучшению здоровья населения, здесь открываются двери и для новых пациентов и помогают каждому на пути к лучшему самочувствию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.