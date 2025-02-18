В больнице Егорьевска провели операцию по восстановлению передней брюшной стенки

Специалисты Егорьевской больницы с успехом внедряют в свою практику современные методики хирургического лечения вентральных грыж. Это заболевание, при котором части органов брюшной полости (чаще — кишечник) выпячиваются из-за дефекта передней брюшной стенки. Егорьевские хирурги помогают самым сложным пациентам, восстанавливая анатомию и устраняя грыжи с минимальной вероятностью рецидива, сообщает пресс-служба администрации округа.

Недавно в учреждение здравоохранения поступил пациент с диагнозом послеоперационной вентральной грыжи. Несмотря на сложный клинический случай и возможные риски лечения, врачи приняли решение провести сложную реконструкцию передней брюшной стенки методом eTEP TAR пластики.

«Этот метод представляет собой новую категорию оперативных вмешательств, позволяющих решать задачу реконструкции брюшной стенки у пациентов с большими и трудными послеоперационными грыжами за счет выполнения задней сепарации. Такие операции позволяют ускорить период реабилитации, уменьшить период нахождения в стационаре, что позволяет больным вернуться к привычной жизни», — рассказали в Егорьевской больнице.

Операция длилась 4 с половиной часа. Осложнений не было, и пациента выписали спустя несколько дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.