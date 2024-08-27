В больнице Дзержинского началась кампания вакцинации взрослых и детей от гриппа

Во взрослую поликлинику ГБУЗ МО «Дзержинская больница» поступила отечественная, современная и безопасная вакцина «Совигрипп» в количестве 2500 доз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи напоминают, что особенно важно вакцинироваться людям, которые относятся к группе риска тяжелого течения заболевания и развития осложнений. Это дети с 6 месяцев и взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми и эндокринными болезнями, беременные женщины.

Сделать прививку можно в часы работы поликлиники. Запись на прием к врачу-терапевту или инфекционисту осуществляется через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот в Telegram. В субботу с 09:00 до 14:00 на вакцинацию направят после осмотра дежурным врачом.

Также врачи напоминают, что позаботиться о своем здоровье и сделать прививку нужно вовремя. Чем раньше, тем лучше. Иммунитету нужно время, чтобы успеть сформировать антитела к вирусу гриппа до встречи с ним.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.