В больнице Дубны открылось отделение неотложной помощи

Чтобы разгрузить терапевтов и педиатров в Дубне открыли централизованное отделение неотложной помощи. Оно работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Теперь, если пациент Дубненской больницы вызвал медика на дом, к нему в течение 2 часов приедет фельдшер новой службы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Раньше участковый терапевт 4 часа находился на амбулаторном приеме, а 4 часа у него уходило на обслуживание пациентов на дому. Теперь же он может больше времени отдать на прием амбулаторных пациентов», — отметил заведующий поликлиникой № 2 Дубненской больницы Сергей Деревякин.

Фельдшеры неотложной помощи выезжают на вызовы, если у пациента — температура, отравления, аллергические реакции. С собой — необходимый набор лекарственных препаратов и диагностическое оборудование. Сейчас число вызовов достигает 120 в день. Ежедневно работают 4 фельдшера — 2 детских и 2 взрослых. С нагрузкой справляются.

Если фельдшер понимает, что необходимо вмешательство терапевта, он сообщает об этом диспетчеру, и к лечению пациента присоединяется участковый врач. Отдельное внимание — маломобильным гражданам. К ним также могут направить и узких специалистов, чтобы скорректировать лечение и оказать необходимую помощь.

Есть в Дубненской больнице и отдельная бригада для паллиативных больных. Она выезжает к онкобольным, к пациентам в коме и тем, кто не может сам себя обслужить. Медики осуществляют осмотр, назначают препараты, выполняют забор анализов на дому.

При поликлиниках работают и кабинеты неотложной помощи с отдельным входом.

«Повышение качества медицины в городе — важнейшая задача. Регулярно проводим «выездные администрации» на тему здравоохранения, встречаемся с врачами, пациентами, обсуждаем, что еще надо сделать в городе. Работаем над тем, чтобы уменьшить время ожидания на прием к терапевту. Теперь запись будет доступнее», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.