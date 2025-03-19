В больнице Домодедова врачи удалили пациенту гигантскую паховую грыжу

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В Домодедове 80-летний мужчина многие годы страдал паховой грыжей, к докторам не обращался. Постепенно образование увеличивалось и достигло колена. Грыжа стала «мешать жить» пациенту, и он уже был готов обратиться за медицинской помощью к врачам, но у него случился инфаркт. По медицинским показаниям оперативное вмешательство откладывалось. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Из-за огромной паховой грыжи мужчина не мог самостоятельно сходить в туалет «по-маленькому», поэтому врачи-урологи установили ему трубку для отведения мочи.

После периода реабилитации врачи согласовали операцию по грыжесечению, пациент был проконсультирован в хирургическом отделении № 2 стационара № 2 Домодедовской больницы и успешно прооперирован. Операцию по грыжесечению грыжи весом более 2 кг провела врач-хирург высшей квалификационной категории хирургического отделения № 2, к. м. н. Ирина Евсюкова.

«В настоящее время пациент выписан из стационара и находится в удовлетворительном состоянии», — прокомментировала Ирина Вячеславовна.

Врач-хирург отметила, что паховую грыжу небольшого размера можно прооперировать лапароскопическим методом. Это малоинвазивная операция, не требующая длительного периода реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.