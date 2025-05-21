В больнице Домодедова обсудили диспансеризацию демобилизованных участников СВО

В центре диспансеризации Домодедовской больницы прошла встреча главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой, руководства медучреждения с представителями Домодедовского отделения ассоциации ветеранов специальной военной операции, бойцами и родными участников СВО. Главной темой стало проведение расширенной диспансеризации для демобилизованных участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Комплексное медицинское обследование будет организовано в два этапа и пройдет за один день. Первый включает лабораторные и инструментальные исследования, второй — консультации у узких специалистов. Также участникам предложат ультразвуковое исследование сердца и вен нижних конечностей.

«Все это комплексно может отразить то состояние, которое имеют наши участники СВО, и спланировать дальнейшее их наблюдение, рекомендации, и, возможно, кому-то потребуется дополнительное еще лечение. Соответственно, план действий будет уже более четкий и определен. Поэтому мы всех ждем для прохождения этих мероприятий», — пояснила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Домодедовской больницы Марина Малина.

По словам специалистов, подобный формат обследования позволит в удобное для военнослужащих время получить полную информацию о состоянии здоровья и оперативно назначить необходимое лечение.

Записаться можно через социального координатора фонда «Защитники Отечества» в Домодедово.

Адрес: г. Домодедово, Площадь 30-летия Победы, д. 1, график работы: по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00); телефон: 8 980 374-20-00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.