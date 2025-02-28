В больнице Домодедова 10 врачей вскоре начнут проводить УЗИ диагностику

Сразу 10 врачей различных специализаций направлены руководством Домодедовской больницы на дополнительное обучение в МОНИКИ для последующего проведения УЗИ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В современной медицине сложно представить диагностику без использования ультразвуковых методов, а постановка верного диагноза во многом определяет успех дальнейшего лечения. Нам нужно еще больше специалистов, которые могут работать комплексно, быть специалистами по двум и более медицинским направлениям. Это позволит повысить качество медицинской помощи, оптимизировать наши кадровые ресурсы», — отметил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

После обучения врачи приобретут вторую специальность и смогут самостоятельно проводить необходимые УЗИ пациентам, а также анализ и интерпретацию результатов, составление заключений о состоянии органов и систем.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.