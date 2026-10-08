В больнице Долгопрудного провели свыше 300 операций по установке кардиостимуляторов

Долгопрудненская клиническая больница в 2025 году провела более 300 операций по имплантации электрокардиостимуляторов. Она входит в число ведущих медицинских учреждений Московского региона по этому направлению, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудненской клинической больнице за 2025 год провели свыше 300 операций по установке электрокардиостимуляторов. Больница является одним из ведущих медицинских учреждений Московского региона по имплантации этих устройств.

С лета 2026 года в отделении кардиологии работает сердечно-сосудистый хирург Михаил Григорьевич Иванов. Он практически ежедневно проводит сложные операции по установке электрокардиостимуляторов. До перехода в больницу Долгопрудного врач более 10 лет работал в московском Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

8 октября отмечается день установки электрокардиостимулятора. В этот день в 1958 году в Швеции был выпущен первый в мире полностью имплантируемый под кожу прибор.

«За прошедшие десятилетия прогресс в этой области шагнул далеко вперед: теперь электрокардиостимуляторы — миниатюрные устройства, благодаря которым тысячи людей в прямом смысле слова обрели вторую жизнь, значительно и существенно улучшив ее качество», — сообщили в пресс-службе Долгопрудненской клинической больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.