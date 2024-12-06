В больнице Чехова прошел консилиум по внедрению инновационных методов реабилитации

Кабинет главного врача Чеховской больницы на несколько часов превратился в площадку для обсуждения современных подходов к реабилитации людей с ограниченными возможностями. В рамках этого мероприятия специалисты из центра «Место заботы» провели презентацию нового формата реабилитации, названного «Реабилитационная маршрутизация». Это первая встреча, организованная для медиков, социальных работников и родителей детей с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На консилиуме эксперты центра провели осмотр ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП) и предоставили рекомендации его матери. Главное внимание было уделено тому, что в реабилитации детей с особыми потребностями существует базовый элемент, который является ключевым для достижения клинического успеха.

«Имплементация базового подхода позволяет существенно повысить качество жизни детей, нуждающихся в помощи», — отметил главный врач Чеховской больницы Андрей Попов.

Главврач также подчеркнул, что сотрудничество с экспертами центра «Место заботы» станет важным шагом в обучении медицинских специалистов, работающих с такой категорией пациентов. По его мнению, использование различных административных ресурсов в данной сфере позволит улучшить условия для лечения и реабилитации.

Специалисты «Места заботы» выразили готовность делиться своим опытом и помогать внедрять проект, направленный на помощь широкому спектру пациентов, включая как детей, так и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Мероприятие стало важным шагом в объединении усилий врачей и реабилитологов для повышения качества медицинских услуг в городском округе Чехов. В дальнейшем планируется запустить множество совместных инициатив, направленных на улучшение жизни людей с ограниченными возможностями.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.



«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.