В больнице Чехова появился новый специалист

Она окончила Курский государственный медицинский университет в 2004 году по специальности «лечебное дело» и прошла интернатуру по фтизиатрии. Специалист имеет большой опыт работы в клиниках и стационарах Курска. В этом году вместе с семьёй Надежда Леонидова переехала в Чехов.

«Коллеги встретили меня очень тепло. Коллектив Чеховской больницы отличается дружелюбием и поддержкой. Город Чехов нравится и мне, и моим близким — здесь комфортно жить и работать», — поделилась врач-пульмонолог.

Специалист ведет прием пациентов с заболеваниями лёгких в поликлинике Чехова по адресу улица Пионерская, дом 4.

«К сожалению, россияне зачастую недостаточно внимательны к своему здоровью. Ко мне обращается немало пациентов с тяжёлыми случаями. Очень важно не игнорировать даже небольшие симптомы. При появлении одышки, кашля, не связанного с простудой, или повышенной температуры необходимо обязательно обратиться к врачу», — отметила Надежда Леонидова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.