В больнице Бронниц 23 января пройдет день открытых дверей для студентов-медиков

В Бронницкой городской больнице 23 января пройдет день открытых дверей для студентов медицинских колледжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты из Раменского, Коломны и Шатуры посетят больницу, чтобы ознакомиться с карьерными возможностями в ее структурных подразделениях. Участники смогут узнать о работе в различных отделениях, таких как неврология, кардиология, хирургия, терапия, гинекология, офтальмология и педиатрия.

Для студентов будет организована экскурсия, позволяющая глубже понять условия труда и особенности работы в лечебном учреждении.

После ознакомительной программы в больнице планируется экскурсия по храмовому комплексу города Бронницы, что даст возможность участникам не только профессионально развиваться, но и получить культурный опыт.

Адрес проведения встречи: округ Бронницы, Пионерский пер., дом № 45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.