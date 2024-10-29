В больницах Подольска заработают новые флюорографовы и маммографы до конца года

В Подольске обновляют медицинские учреждения, до конца текущего года введут в эксплуатацию 7 единиц тяжелой техники российского производства. В том числе маммограф, флюорограф, аппарат универсальный рентгенографический диагностический, комплекс рентгеновский диагностический стационарный. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рентгенодиагностические, маммографические комплексы начнут работать в обособленных структурных подразделениях № 1 на улице Кирова, № 3 на улице Литейной, № 5 в микрорайоне Климовск. Для этого капитально приведут в порядок кабинеты.

С января текущего года по программе губернатора Андрея Воробьева в Подольскую областную клиническую больницу поставлено современного оборудования почти на 100 млн рублей.

«Важно, чтобы жители чувствовали позитивные перемены в здравоохранении. Не оставляем без внимания ни одно направление этой области», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В поселке Железнодорожном завершили ремонт фельдшерско-акушерского пункта. До конца года будут выполнены работы в стоматологической поликлинике на проспекте 50 лет Октября, в амбулатории поселка Молодежный.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.