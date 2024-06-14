В больницах Подмосковья заработало еще 6 единиц тяжелого оборудования

В медучреждениях Подмосковья установили еще 6 единиц тяжелого оборудования. В Можайской больнице появился новый КТ-аппарат, в Щелковской — флюорограф, а в МОНИКИ им. Владимирского, а также Пушкинской, Королевской и Электростальской больницах заработали новые рентген-аппараты, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной тяжелой техникой. Это необходимо для повышения качества и времени оказания медицинской помощи. На закупку и установку новой медтехники было направлено более 176 млн рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Так, в Пушкинской больнице имени профессора В. Н. Розанова новый рентген-аппарат заработал в поликлинике № 2 в микрорайоне Мамонтовка. Медтехника обеспечивает высокое качество рентгеновского изображения при минимальной лучевой нагрузке. В сутки на нем планируется проводить 48 исследований.

«Сегодня в поликлинике начал работать современный рентген-аппарат последнего поколения. Такие аппараты сейчас установлены в большинстве подразделений больницы. Он способен выполнять весь спектр рентген-исследований, регулируется по высоте, фиксируется с помощью электромагнитной установки», — сказал заведующий рентгенологическим отделением Пушкинской больницы Евгений Шелудько.

Оборудование работает в тестовом режиме. Медтехника была приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.