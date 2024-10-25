В Богородском округе приступила к обязанностям новый врач-невролог

Еще один медицинский сотрудник пополнил штат Ногинской больницы с начала 2024 года — врач-невролог Ирина Комарова, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Обеспечение больниц квалифицированными медицинскими кадрами является одной из важнейших задач программы модернизации первичного звена здравоохранения. Одну из ключевых ролей здесь играет обучение по целевому направлению.

«Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», расширяется кадровый состав учреждения. В консультативно-диагностическом центре поликлиники № 1 Ногинской больницы начала прием пациентов новый врач-невролог Ирина Комарова. Молодой специалист в 2022 году окончила РНИМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело», а в 2024 году ординатуру в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского по специальности «Неврология» по целевому направлению от нашего медучреждения», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В настоящее время по целевому направлению Ногинской больницы обучается более 100 человек: 93 студента по программе специалиста и 13 по программе ординатуры. Также медучреждение на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России — Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Ивановской Государственной Медицинской Академией и другими учебными заведениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.