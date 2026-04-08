В Богородском округе поздравили будущих мам

Праздничное мероприятие ко Дню беременных прошло 7 апреля в Старой Купавне Богородского округа. Будущих мам поздравили представители администрации, медики и духовенство, им вручили подарки и провели консультации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийский день беременных в России отмечают с 2023 года дважды в год — 7 апреля и 7 октября. В Старой Купавне традиционную встречу с будущими мамами организовала врач-гинеколог с 40-летним стажем Татьяна Халява.

Дата праздника совпадает с Благовещением и символизирует начало новой жизни, надежду и радость. В мероприятии приняли участие глава округа Игорь Сухин, руководитель теруправления Борис Кондратюк, руководство Купавинской поликлиники и священнослужители.

Женщинам вручили подарки, а специалисты по родовспоможению провели консультации.

«Каждая из вас переживает уникальный период, и я искренне желаю, чтобы он завершился рождением крепкого и здорового малыша. Государство делает особый акцент на поддержке материнства, на увеличении демографии и сохранении традиционных семейных ценностей. Сегодня особенно важно повышать уважение к семейным традициям, материнству, большим семьям», — отметил глава округа.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.