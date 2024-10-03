В Богородском округе появились на свет более 800 детей в 2024 году

За девять месяцев текущего года в Богородском округе появились на свет 820 новорожденных: из них 388 девочек и 432 мальчика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша задача — обеспечить мамам комфортные условия в окружении квалифицированных специалистов. Также напоминаю, что роженицы могут выбрать по своему желанию подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева — набор необходимых вещей «Я родился в Подмосковье» или единовременную выплату 20 000 рублей», — рассказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.

Очень важным аспектом является то, что в первые дни после рождения ребенка мамы прямо в своей палате могут воспользоваться комплексной услугой, благодаря которой уже при выписке у родителей имеется на руках весь пакет первых документов малыша — свидетельство о рождении, справка для получения единовременного пособия, документы на получение материнского капитала, прикрепление к детской поликлинике, СНИЛС, полис ОМС, ИНН, заявление на детский сад.

Среди рожениц Ногинского роддома немало женщин, приехавших из других муниципалитетов Подмосковья, Владимирской, Рязанской и других областей и регионов. На регулярной основе, каждые две недели по четвергам, для будущих родителей в роддоме проходит День открытых дверей. Будущие мамы и члены их семей могут прийти на экскурсию в родильное отделение, встретиться с медицинскими работниками, задать интересующие вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.