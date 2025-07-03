В Богородском округе открылся современный кабинет врача общей практики

В Богородском округе состоялось важное для местных жителей событие — начал работу новый кабинет врача общей практики. Это подразделение Ногинской центральной больницы призвано сделать медицинскую помощь более доступной для взрослого населения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кабинет укомплектован квалифицированными специалистами: здесь ведут прием врач общей практики и медицинская сестра. По предварительным оценкам, учреждение будет обслуживать около 2000 жителей, предлагая не только консультации, но и важные диагностические процедуры, такие как ЭКГ, а также диспансеризацию.

Открытие кабинета — часть масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области. Власти региона делают ставку на развитие амбулаторной сети, чтобы медицинская помощь стала ближе к людям.

«Этот проект — еще один шаг к повышению качества и доступности здравоохранения. Когда медицинская помощь находится в шаговой доступности, это не только упрощает жизнь пациентам, но и позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а значит — эффективнее их лечить», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Кабинет расположен по адресу: г. Ногинск, ул. Юбилейная, д. 4 Б, помещение 9Н.

Записаться на прием можно: через Портал государственных услуг Московской области; по единому номеру 122.

Этот проект — лишь часть большой работы по обновлению системы здравоохранения Подмосковья. В ближайшие годы в регионе планируется открытие новых медицинских центров, внедрение телемедицинских сервисов и оснащение поликлиник современным оборудованием, чтобы каждый житель мог получать помощь быстро, комфортно и качественно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.