В Белоруссии завершился форум «5П Детская медицина», организованный НИКИ детства

В белорусском Гомеле завершил свою работу международный научно-образовательный форум «5П Детская медицина». Масштабный конгресс стал флагманским событием — на нем были представлены результаты инновационных научных исследований, которые будут определять вектор развития детской медицины в ближайшие годы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

НИКИ детства выступили соорганизатором форума, директор Института детства, профессор Нисо Одинаева и заместитель директора по науке, профессор Елена Кондратьева — сопредседателями оргкомитета.

«Главные принципы консорциума 5П — профилактика, прогнозирование, персонификация, партнерство, позитивный подход — во многом находят свое применение и в педиатрической службе Московской области. Мы не стоим на месте, у нас полным ходом идет модернизация. Сегодня мы видим необходимость развития индустрии здоровья, расширение цифровизации здравоохранении, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины, увеличение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи», — отметила Нисо Одинаева, выступая перед гостями форума.

В рамках форума врачи НИКИ детства посмотрели маленьких пациентов с муковисцидозом и другими тяжелыми патологиями легких и бронхов, которые находятся на лечении в Гомельской областной детской клинической больнице. Специалистов такого уровня очень ждали здесь. Родители юных пациентов смогли задать свои вопросы, а врачи больницы сверить тактику лечения и скорректировать терапию.

«В Гомель приехал большой десант докторов НИКИ детства. Это ведущие специалисты в своих областях. Среди них не только научные сотрудники, но и руководители клинических отделений института. В первый день работы форума наши сотрудники сделали почти 30 докладов на различные темы детской медицины. Участие нашего Института в этом мероприятии позволяет обменяться опытом с коллегами, наметить общие проекты в области медицинской науки и образования, которые можно будет осуществить в будущем. Международное сотрудничество в конечном итоге служит главной цели — улучшению оказания медицинской помощи маленьким жителям Подмосковья», — заключила директор НИКИ детства Нисо Одинева.

В конгрессе также приняли участие врачи ведущих российских медицинских центров и преподаватели крупных вузов: НМИЦ здоровья детей, НМИЦ эндокринологии, МГНЦ, Сеченовский университет, РНИМУ им. Пирогова, РУДН, РМАПО, а также делегации из университетов Красноярска, Саратова, Ростова на Дону, Уфы, Омска, Санкт-Петербурга, Казани, Луганска, Новосибирска, Узбекистана и Казахстана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.