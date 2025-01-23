В Балашихинскую больницу поступили новые аппараты диагностики воспалительных заболеваний ЛОР-органов

Кабинеты врача-оториноларинголога пополнились новой медицинской техникой — портативными ультразвуковыми сканерами для обследования носовых пазух. Оборудование поступило в поликлиники № 1, 6, 9, 10 и 14. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ультразвуковой сканер, или эхосинускоп, незаменим на первом этапе диагностики воспалительных заболеваний придаточных пазух носа. С его помощью можно быстро и безопасно определить наличие отека, жидкости или кисты и скорректировать лечение», — пояснила врач-оториноларинголог поликлиники № 6 Альбина Чалая.

Эхосинускоп идет в комплекте с ноутбуком — он нужен для того, чтобы вывести и проанализировать результат обследования носовых пазух на экран. Процедура занимает немного времени, она безболезненная и не имеет противопоказаний. Новое оборудование поступило в медучреждение в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.