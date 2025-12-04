В Балашихе врачи спасли недоношенных близнецов с весом менее килограмма весной 2025 года

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе весной 2025 года врачи спасли близнецов Артемия и Матвея, родившихся на 25 неделе беременности с весом 720 и 700 граммов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Весной 2025 года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе на 25 неделе беременности путем кесарева сечения родились близнецы Артемий и Матвей. Каждый из них весил менее килограмма: Артемий — 720 граммов, Матвей — 700 граммов.

Сразу после рождения новорожденных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Затем их перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, где за их состоянием круглосуточно следила команда врачей-неонатологов и медицинских сестер.

Заведующий отделением Максим Кондратьев пояснил, что из-за критически низкой массы тела органы малышей были недостаточно зрелыми, поэтому требовалась длительная поддержка жизненно важных функций. Каждый день врачи обеспечивали искусственную вентиляцию легких, постоянный мониторинг, особый уход и медикаментозную терапию, а питание осуществлялось строго дозированным материнским молоком.

Несмотря на тяжелое состояние, Артемий и Матвей постепенно научились дышать самостоятельно, набрали вес и преодолели последствия глубокой недоношенности. Через два месяца, удвоив массу тела, их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где они впервые провели время с мамой.

В настоящее время братья чувствуют себя хорошо, продолжают расти и развиваться дома.

