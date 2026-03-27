В Балашихе впервые провели ночную диспансеризацию

Ночная диспансеризация прошла 26 марта в поликлинике №4 в Балашихе. Жители округа смогли за один вечер пройти комплексное обследование у нескольких специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу вошли осмотры и консультации терапевта, онколога, акушера-гинеколога и офтальмолога. Для прохождения обследования требовались паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Жители могли сделать ЭКГ, УЗИ, маммографию, флюорографию, кольпоскопию, сдать анализ крови на ПСА, измерить давление и пульс, а также пройти тест шестиминутной ходьбы. Мужчинам была доступна диспансеризация репродуктивного здоровья, а пациентам старше 40 лет — ранняя диагностика рака толстого кишечника.

«В Балашихе такой формат диспансеризации проводится впервые. Многие жители из-за занятости не могут найти время для обследования, поэтому мы организовали прием в вечерние часы, чтобы как можно больше людей смогли проверить свое здоровье», — отметила заведующая поликлиникой №4 Нина Полтава.

В администрации подчеркнули, что гибкий график и комплексный подход позволяют повысить доступность медицинской помощи и своевременно выявлять заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.